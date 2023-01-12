Возвращение блудного сына: сможет ли принц Гарри наладить отношения с семьей

После громких скандалов, продолжающихся по воле Гарри по сей день, шанс на примирение с королевской семьей становится все меньше.

Последние несколько месяцев нескончаемо сопровождаются скандальными новостями о королевской семье, а именно о принце Гарри, который отрекся от родни и сделал ряд провокационных заявлений.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru таролог Айгуль Хуснетдинова объяснила, что семью в ближайшем будущем ждет «возвращение блудного сына», а пока принц Гарри находится под влиянием Меган Маркл, подобно марионетке. Но их отношениям не суждено длиться вечно.

«Отношения приведут к разводу в ближайшем будущем. Сначала они, конечно, будут идти на компромиссы, потом будут конфликты, они разъедутся и разойдутся», — заявила таролог.

Рассказала она и о том, что будет с Гарри после развода с женой. Карты говорят, что его ждет депрессия. А ждет ли принца Гарри родная семья?

«Это возвращение блудного сына, это переживание, депрессия и, очевидно, еще одни мемуары о том, как ему на самом деле тяжело жилось, только уже не в королевской семье, а с Меган Маркл. Поэтому судьба принца Гарри уже предрешена, понятно, что он пошел не по той дорожке. Заработать он на этом не сможет, а конфликты с семьей получит», — резюмировала Хуснетдинова.

По ее словам, королевская семья не станет полностью отворачиваться от принца Гарри после всех скандалов. Пока что они тактично молчат, игнорируя все ужасающие заявления родственника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых громких скандалах королевской семьи.