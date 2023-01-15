Кому положено бесплатное социальное обслуживание в России?

Новые поправки к закону «О социальном обслуживании» начали действовать с 1 января 2023 года.

С января 2023 года в России расширили список категорий граждан, которые имеют полное право претендовать на бесплатное социальное обслуживание.

Как следует из принятых поправок к закону «О социальном обслуживании», социальные услуги могут быть оказаны как на дому, так и в полустационарной и стационарной формах. Речь идет о следующих категориях россиян:

несовершеннолетних детях;

лицах, пострадавших в результате ЧС, вооруженных межнациональных конфликтов или межэтнических конфликтов;

инвалидах и участников ВОВ;

инвалидах других боевых действий;

лицах, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда»;

лицах, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»;

гражданах, работавших в годы войны на объектах ПВО, задействованных при строительстве аэродромов и других военных объектах;

морякам судов, интернированных в начале Великой Отечественной войны.

Согласно новым правилам, в форме социального обслуживания на дому услуги предоставляются одиноким инвалидам, включая одинокие супружеские пары, некоторым категориям одиноких граждан пожилого возраста, законным представителям детей-инвалидов.

Лица без определенного места жительства и освободившиеся из мест лишения свободы могут претендовать на бесплатное оказание социальных услуг, если они признаны нуждающимися в предоставлении срочных социальных услуг.

Предельный среднедушевой доход, при котором граждане могут претендовать на абсолютно бесплатное социальное обслуживание, устанавливают регионы. По закону, эта цифра не может быть ниже, чем полуторная величина прожиточного минимума в субъекте Федерации.