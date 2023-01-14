Кто создает эти правила? Названы те, кто погрузил мир в хаос и беспорядок

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 62

Постпред КНР при ООН Цзюнь назвал Запад виновником мирового хаоса и беспорядка

Кто создает эти правила? Названы те, кто погрузил мир в хаос и беспорядок

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Политик уверен — те, кто продвигает некие нормы, основанные на правилах — лишь навязывают собственные стандарты.

Запад, пытающийся управлять «международным порядком» и составляющий свод правил для его функционирования, вогнал мир в хаос и беспорядок и создал множество проблем, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

«На каких правилах основан так называемый „регулируемый правилами международный порядок“? Кто создает эти правила? Мы не услышали ясного ответа на этот вопрос. Что мы увидели, так это то, как подход, который основан на правилах и которого многие придерживаются, погрузил мир в огромные проблемы», — сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

При этом он отметил, возможно, продвигающие идеи «международного порядка» пытаются лишь навязывать свои собственные стандарты. Хотя существует лишь одна организация, ориентированная на регулировку международных отношении — ООН. И в ее уставе и резолюциях СБ нет словосочетания «международный порядок, основанный на правилах», о котором так часто говорят западные политики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Запад начнет подталкивать Украину к переговорам с Россией.

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