«Мир клоунов»: журналист сравнил США с «Идиократией» и «Голодными играми»

На неутешительные мысли публициста навел прошедший этап конкурса «Мисс Вселенная».

Выступление представительницы США на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» натолкнуло американского журналиста на неприятные мысли. Телеведущий Джек Пособец выложил в личном Telegram-канале видео с дефиле Мисс США Р’Бонни Габриэль.

«С сожалением сообщаю, что именно так Мисс США была одета на конкурсе Мисс Вселенная. Это не мем и не дипфейк. Мир клоунов теперь реален. И выхода нет», — прокомментировал представитель СМИ.

Представительница Штатов вышла на сцену в костюме женщины, покорившей Луну. Хотя, если быть точными, скорее Луна покорила эту женщину, ведь из-за огромного массивного шара за спиной конкурсантка еле передвигалась перед камерами.

Пособец сравнил происходящее на конкурсе с двумя популярными фильмами-антиутопиями, добавив, что именно таким стал современный мир.

«Мир клоунов в 2023 году — это смесь „Идиократии“ и „Голодных игр“, только мы отправляем наших добровольцев воевать в Евразию. Вы даже можете спонсировать их и покупать им боевые предметы, как и предсказывали в одной из частей фильма», — добавил телеведущий.

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