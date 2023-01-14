«Мир клоунов»: журналист сравнил США с «Идиократией» и «Голодными играми»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Журналист Джек Пособец сравнил США с «Идиократией» и «Голодными играми»

«Мир клоунов»: журналист сравнил США с «Идиократией» и «Голодными играми»

Фото: Кадр из к/ф «Голодные игры», реж. Гэри Росс, 2012 г.

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На неутешительные мысли публициста навел прошедший этап конкурса «Мисс Вселенная».

Выступление представительницы США на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» натолкнуло американского журналиста на неприятные мысли. Телеведущий Джек Пособец выложил в личном Telegram-канале видео с дефиле Мисс США Р’Бонни Габриэль.

«С сожалением сообщаю, что именно так Мисс США была одета на конкурсе Мисс Вселенная. Это не мем и не дипфейк. Мир клоунов теперь реален. И выхода нет», — прокомментировал представитель СМИ.

Представительница Штатов вышла на сцену в костюме женщины, покорившей Луну. Хотя, если быть точными, скорее Луна покорила эту женщину, ведь из-за огромного массивного шара за спиной конкурсантка еле передвигалась перед камерами.

Пособец сравнил происходящее на конкурсе с двумя популярными фильмами-антиутопиями, добавив, что именно таким стал современный мир.

«Мир клоунов в 2023 году — это смесь „Идиократии“ и „Голодных игр“, только мы отправляем наших добровольцев воевать в Евразию. Вы даже можете спонсировать их и покупать им боевые предметы, как и предсказывали в одной из частей фильма», — добавил телеведущий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему украинская модель устроила скандал на «Мисс Вселенная».

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