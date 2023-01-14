Перестала скрывать: Апина посетила премьеру фильма с дочкой от суррогатной мамы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Алена Апина вышла в свет с дочкой Ксенией от суррогатной мамы

Перестала скрывать: Апина посетила премьеру фильма с дочкой от суррогатной мамы

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Артистка за годы популярности привыкла тщательно скрывать свою личную жизнь. Теперь же она постепенно приоткрывает завесу тайны.

Певица Алена Апина снова вышла в свет с дочерью Ксенией Иратовой. Вместе с 21-летней наследницей, которую артистке подарила суррогатная мама, она посетила премьеру фильма Гая Ричи «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать», которая состоялась в московском кинотеатре.

Как сообщило издание Газета.ру, Апина предпочла кожаный костюм синего цвета, черные колготки и сапоги, ее дочка надела черный пиджак и брюки классического кроя. Родственницы были в хорошем настроении.

Алена Апина прошла долгий путь к материнству. Она была замужем дважды. Но лишь во втором браке смогла родить. На протяжении десяти лет все попытки забеременеть и родить были тщетны. Не получалось стать мамой у Апиной и при помощи процедуры ЭКО. Было девять неудачных попыток. Тогда лечащий врач предложил певице обратиться к суррогатной маме. Тогда такой метод был в новинку среди знаменитостей. Но Апина рискнула. И в декабре 2001 года на свет появилась Ксения.

Сейчас артистка счастлива быть мамой. Но дочку показывает совсем редко. Также, как и делится деталями личной жизни. лишь в ноябре прошлого года она продемонстрировала публике нового избраннике. Как зовут мужчину, сколько ему лет и чем он занимается, рассказывать не стала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как опека Успенской влияет на личную жизнь ее 32-летней дочки

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