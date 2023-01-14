Инна Чурикова последние дни провела в Боткинской больнице

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 4 802

Народная артистка СССР была госпитализирована еще в январские праздники.

Инна Чурикова последние дни провела в Боткинской больнице

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Читайте нас в: Дзен Новости

Народная артистка СССР Инна Чурикова последние десять дней провела в Боткинской больнице, куда по данным источника 5-tv.ru, она была доставлена 4 января.

Из дома поздно ночью знаменитость забрала частная «скорая помощь» в тяжелом состоянии. Предварительно, с возрастом у Инны Михайловны развилось много хронических заболеваний.

О смерти легендарной актрисы общественности сообщил директор театра Ленком Марка Захарова Марк Варшавер. Причины смерти Инны Чуриковой пока не называются.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, прощание с легендой советского и российского кино пройдет в ее родном театре 17 января. Администрация уже публично обратилась с просьбой о захоронении Чуриковой на Новодевичьем кладбище.

Известно, что сегодня в связи с трагической новостью спектакли в театре Ленком отменены. Варшавер отметил, что играть в этот печальный для труппы день комедию «Женитьба Фигаро» неуместно.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:58
«Встретился однажды, а запомнилась на всю жизнь»: режиссер Владимир Бортко об Инне Чуриковой
16:46
Въезд запрещен: глава МИД Британии попал в обновленный стоп-лист РФ
16:34
«Черный день» для нее настал: остались ли деньги на счетах Пугачевой
16:22
Боевики ВСУ забросали фосфорными боеприпасами гумконвой с беженцами из Соледара
16:17
SHAMAN рассказал о своем долге перед поклонниками: «Мы — одна семья»
16:05
Инна Чурикова последние дни провела в Боткинской больнице

Сейчас читают

Инна Чурикова последние дни провела в Боткинской больнице
Театр Ленком: умерла Инна Чурикова
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников
SHAMAN объяснил, почему тысячи человек встают на его концертах: «Это мощно»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023