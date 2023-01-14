«Ленком» принимает соболезнования в связи со смертью Чуриковой

Прощание со звездой советского и российского кино состоится 17 января в ее родном театре.

Коллеги приносят соболезнования театру «Ленком», который понес тяжелую утрату: скончалась легендарная советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Чурикова.

О смерти одной из самых любимых актрис не одного поколения отечественных зрителей сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер. Чурикова умерла на 80-м году жизни в Боткинской больнице, куда ее в тяжелом состоянии доставили 4 января.

Известные российские актеры в комментариях 5-tv.ru все как один называют уход Инны Чуриковой трагедией для русской культуры и выражают восхищение личными и профессиональными качествами актрисы.

Так, заслуженный артист РФ Евгений Дятлов признался, что с самого детства был влюблен в исполнительницу роли Вассы Железновой, как в гениальную актрису.

«Действительно, это, конечно, печальное известие. Это прекрасная женщина, прекрасная актриса, образец служения своей профессии», — отметил Дятлов.

Актер Владимир Долинский поделился воспоминаниями о том, как еще в детстве ходил в студию при театре Станиславского, где постигал сценическое искусство вместе со знаменитыми ныне актерами Никитой Михалковым, Евгением Стебловым и Инной Чуриковой, которая уже тогда проявляла задатки великой актрисы. Впоследствии Долинский и Чурикова стали партнерами по сцене в «Ленкоме».

«Это был подарок — быть с ней на сцене: она каждый раз была абсолютно разной, никогда сама себя не повторяла. Она перекатывалась, как ртуть на ладони… Она великая актриса. Она просто была великая актриса», — подчеркнул заслуженный артист РФ.

Долинский отметил, что еще совсем недавно ему посчастливилось посетить спектакль с участием Чуриковой, и выразил мнение, что в честь такой актрисы можно и улицу назвать, и барельеф сделать.

Народный артист РФ Игорь Скляр рассказал, что ему дважды доводилось воплощать в кино историю любви в партнерстве с Инной Чуриковой, и эти работы оставили в его душе глубокий след и особое отношение к актрисе.

«Конечно, она была в моей жизни событием. У нас были две содержательные истории в кинематографе про любовь, про отношения. Иногда партнерские отношения бывают глубже, искреннее, значительнее, чем даже то, что случается с тобой в реальной жизни. И вот эти, казалось бы, выдуманные чувства очень к человеку располагают. После этих выдуманных историй нельзя сказать, что этот человек тебе чужой. Ну, и конечно, когда уходят близкие люди, это скорбно», — поделился актер.

В свою очередь Андрей Ургант, работавший с Чуриковой в театре, отметил, что о жизни и творчестве актрисы можно писать исследовательские труды — настолько велико ее значение для русского кино, театра и культуры в целом.

«Я всегда ею восхищался, она удивительная актриса… Это огромная потеря для нашего русского театрального, киноискусства и вообще для нашей культуры… Она — целый мир, целая планета, и для того чтобы проанализировать ее жизнь, ее творчество, нужно написать большие труды. Она — веха в истории нашего искусства российского», — резюмировал актер и шоумен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой состоится 17 января в ее родном театре «Ленком». Детали госпитализации и причины смерти актрисы пока не раскрываются.