Финал «Ледникового периода» сняли с эфира Первого канала

Сегодня с телевизионного эфира Первого канала был снят заключительный выпуск успешного развлекательно-спортивного проекта «Ледниковый период». Как пишут dni.ru, это связано со смертью легендарной актрисы Инны Чуриковой.

Финал шоу «Ледниковый период» должен был состояться в 18:20 по московскому времени. Именно сегодня российские зрители смогли бы узнать, чем закончится шоу. Однако телеканал решил отдать дань памяти великой российской актрисе.

Вместо развлекательного «Ледникового периода» показали программу памяти актрисы, где фрагменты ее интервью соседствуют с рассказом мужа и коллег. А в 19:20 в эфир вышел советский черно-белый трагикомедийный фильм «Начало», снятый режиссером и мужем покойной актрисы Глебом Панфиловым.

Известно, что Инна Чурикова последние десять дней провела в Боткинской больнице, куда была доставлена еще 4 января. О смерти легендарной актрисы общественности сообщил директор театра Ленком Марка Захарова Марк Варшавер. Причины смерти Инны Чуриковой пока не называются. Прощание с легендой советского и российского кино пройдет в ее родном театре 17 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, кому достанется наследство артистки.



