История любви Инны Чуриковой и Глеба Панфилова длинной в полвека

Знаменитая пара сыграла свадьбу в 1970 году и была единым целым, пока смерть не разлучила их.

На 80-м году жизни скончалась актриса театра и кино Инна Чурикова. Более 50 лет она посвятила работе и жизни с одним мужчиной — мужем-режиссером Глебом Панфиловым. Артистка была верна ему с первого дня знакомства. Не даром ведь Инна Михайловна и Глеб Анатольевич получили звание одной из самых прочных пар российского кинематографа.

История знакомства

В 1963 году Чуриковой посчастливилось получить небольшую роль в фильме «Я шагаю по Москве», а через год она воплотила в жизнь образ Марфуши в сказке «Морозко». Фильм получил большой успех, и актрису начали ассоциировать с ролью неказистой сестры главной героини. Если бы не знакомство с Глебом Панфиловым, Чурикова могла бы навсегда остаться артисткой одной роли. Будущий муж открыл для звезды экранов большой и интересный мир кино. Жизнь столкнула молодых людей в 1966 году, когда Панфилов начал работать в «Ленфильме».

Режиссер готовился выпустить сою дебютную работу «В огне брода нет» и сразу вспомнил о яркой и перспективной актрисе Инне Чуриковой. Когда-то он увидел ее по телевизору в постановке Московского ТЮЗа и решил, что она идеально подойдет на главную роль участницы гражданской войны. Панфилов поспешил раздобыть номер актрисы и связаться с ней.

«Еще во время первого разговора я поняла: это тот человек, которого я полюблю на всю жизнь», — признавалась позже знаменитость.

В недавнем интервью Чурикова рассказала, что Панфилов нарисовал себе ее портрет еще до личной встречи и этим самым приворожил. Если быть точнее, то он представлял образ Тани Теткиной, когда работал над сценарием к фильму, а после ее прозвали на пробы, и все сложилось.

Творческий тандем

Панфилов был старше Чуриковой на девять лет, и не торопился к серьезным отношениям. Тогда он только развелся со своей первой женой, о которой предпочитает ничего не упоминать. С бывшей супругой у Панфилова остался общий сын Анатолий, и уже после свадьбы с Чуриковой мальчик часто жил с парой.

Между тем, чувства актрисы и режиссера развивались во время съемок его дебютной работы. После премьеры картины она получила высокую оценку критиков, но, к сожалению, в большой прокат не вышла. На международном кинофестивале в Локарно Панфилов получил «Золотого леопарда» за фильм «В огне брода нет», а Чурикова — награду за лучшую женскую роль.

После триумфа творческий тандем продолжил совместную работу над картиной «Начало». Панфилов написал сценарий к фильму специально для Инны Чуриковой, однако за ее участие в съемках пришлось побороться. Руководители не хотели брать Чурикову на роль Жанны д`Арк и в целом считали ее типаж непривлекательным для зрителя. Уговоры Панфилова не увенчались успехом и пришлось пересмотреть сценарий: режиссер сделал Инну провинциальной актрисой, которой предстояло исполнить роль национальной героини Франции.

Семейная жизнь

Во время съемочного процесса две творческие личности сроднились и наконец-то поженились. Премьеру фильма они праздновали уже будучи семьей. В большой любви родился замечательный проект, и по-другому даже не могло быть. «Начало» высоко оценили на кинофестивале в Венеции, а Чурикова стала актрисой года по версии журнала «Советский экран».

После нескольких успешных кинокартин советские зрители поняли — Чурикова стала для Панфилова настоящей музой. Однако в жизни молодоженов не все складывалось гладко. Счастливая на первый взгляд пара часто ссорилась. Когда Инна Михайловна работала в ТЮЗе, Панфилов мог звонить в театр и молчать в трубку, тем же самым отвечала ему супруга. Однако не было ни одной ссоры, после которой возлюбленные не помирились бы.

Третий совместный проект пара представила в 1975 году. После выхода «Прошу слова» Марк Захаров пригласил Чурикову играть на сцене «Ленкома», а режиссеры заметили ее талант. Чурикова стала признанной и востребованной актрисой театра и кино.

Первый серьезный проект

Четвертым совместным проектом Инны и Глеба стал ребенок. В 1978 году у звездной пары родился сын Иван. Молодая семья жила в одной из комнат коммунальной квартиры. Совмещать воспитание ребенка и заработки на большую жилплощадь было непросто. Практически сразу после родов новоиспеченная мать вернулась на сцену в страхе потерять востребованность. А Панфилов стал приглашать в свои фильмы не только жену, но и их ребенка. Так появился на свет фильм «Васса», однако после премьеры Панфилов взял перерыв в кинокарьере и дебютировал как режиссер «Ленкома», где уже служила его супруга.

«Я уходила на репетицию, а в дверях стояли двое мужчин: один взрослый, другой — поменьше. Муж и ребенок смотрели на меня, будто я шла на свидание с другими», — делилась воспоминаниями артистка.

В 1989 году режиссер вернулся к своему основному делу и начал работу над фильмом «Мать». Главную роль в его работе уже традиционно исполнила Инна Чурикова. Картина была номинирована на главный приз Каннского кинофестиваля, однако пальмовая ветвь ушла Дэвиду Линчу. Но «Мать» была отмечена призом за художественный вклад.

Панфилов задумал серьезную и объемную работу в 1991-м: он написал сценарий к фильму о последних годах жизни Николая II и членов царской семьи. Соавторами сценария стали жена и сын режиссера, но съемки он отложил и решил вернуться в «Ленком», чтобы поставить спектакль с женой. «Романовы» вышли на экраны лишь спустя девять лет. Из них только три года ушли на обработку материала.

В 2008 году Чурикова снялась в картине «Без вины виновна» Глеба Панфилова. Вместе супруги выпустили 15 проектов и за долгие годы сотрудничества стали просто неразлучными.

Пока смерть не разлучит их

Спустя четыре года после выхода «Без вины виновна» Инна Михайловна упала на пороге театра и сломала обе руки. Глеб не отходил от любимой и водил ее врачам. Чтобы уделять жене должное внимание, он был вынужден прервать съемки. В 2016 у Инны Михайловны были обнаружены проблемы с сердцем, и близкие уговорили ее уехать на лечение во Францию и Израиль, где врачи поставили ее на ноги, однако в 2019 она снова упала со сцены. Глеб Анатольевич сделал все возможное, чтобы артистку осмотрели как можно быстрее. Врачи диагностировали эндотоксикоз у Чуриковой. Это заболевание возникает в результате поступления эндогенных токсических веществ в организм. После нескольких лечебных процедур Чурикова сообщила об улучшении состояния.

Летом 2022 года Инна Чурикова снова упала со сцены во время репетиции и получила серьезную травму в области груди. В конце октября театр Вахтангова отменил спектакль с ее участием, объяснив, что Чурикова не восстановилась после неудачного падения. Глеб Панфилов тщательно скрывал местонахождение любимой жены, но постоянно находился рядом с ней.

14 января артистки не стало. На звонки режиссер не отвечал, но позже написал журналистам, что никто не ожидал смерти Инны Михайловны.

«Не сыпьте соль на рану… Очень-очень больно», — признался 88-летний режиссер и добавил, что они с Инной Михайловной были одним целым и неразделимым.

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