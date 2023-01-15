«Заряжаю на силу духа»: Глюкоза похвасталась фигурой в боди на кровати

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 62

Певица Глюкоза показала фигуру в откровенном наряде

«Заряжаю на силу духа»: Глюкоза похвасталась фигурой в боди на кровати

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В июне певице исполнится 37 лет. Но благодаря здоровому образу жизни, уверена — грех скрывать свою фигуру, поэтому смело оголяет тело.

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, показала фигуру в откровенном наряде. На новом фото она предстала в боди, которое, на первый взгляд, могло показаться прозрачным. Фото опубликовало Газета.ру.

Фото она сделала в отеле Санкт-Петербурга. Туда она отправилась в командировку. А в перерыве между работой решила запечатлеть себя в сексуальном образе. Она устроилась на кровати, надев черное боди. Образ дополнила ярким макияжем и укладкой.

«На этот год у меня огромные надежды, конечно, готовлю себя к падениям, к сожалению, без этого никак. Но большой фокус делаю на планирование больших целей. Так что заряжаю вас на силу духа и трудолюбие», — подписала откровенный снимок артистка.

К слову, поддерживать стройную фигуру Глюкозе помогает питание и спорт. Еще несколько лет назад она рассказывала, что придерживается некоторых принципов в еде. Так, старается не голодать, есть фрукты только в первой половине дня, а свежие овощи в обед, не смешивает сырые и термически обработанные овощи в одном приеме пищи, а также ограничила количество глютена и лактозу. Вместе с тем не менее трех раз в неделю старается заниматься спортом: растяжка, кардио и силовые тренировки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как питаются Валерия, Алсу и другие, чтобы оставаться в форме.

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