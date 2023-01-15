В Самарской области загорелся рынок на площади 1,5 тысячи квадратных метров

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Иван Обухов
Иван Обухов 142

В тушении задействованы 93 человека и 34 единицы техники.

Фото, видео: МЧС РФ по Самарской области

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Торговые павильоны вспыхнули на рынке в городе Кинель. 

По информации, имеющейся в распоряжении ведомства, о пожаре стало известно в 02:33 (по московскому времени). В 03:20 площадь пожара возросла до полутора тысяч квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности, сообщается на сайте ГУ МЧС по Самарской области.

В ликвидации огня участвуют 108 человек и 42 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарно-насосная станция, рукавный автомобиль и три пожарных поезда. Также на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

В ходе ликвидации пожара обнаружен один погибший.

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В Самарской области загорелся рынок на площади 1,5 тысячи квадратных метров

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