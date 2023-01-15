Никто из находившихся на борту рухнувшего в Непале самолета не смог выжить

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 78

Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли

Никто из находившихся на борту рухнувшего в Непале самолета не смог выжить

Фото: www.globallookpress.com / Narayan Maharjan

Читайте нас в: Дзен Новости

Среди погибших оказались 14 иностранцев. Четверо среди них — россияне.

Никто из находившихся на борту разбившегося в Непале самолета людей не смог выжить. Об этом сообщил индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей.

«Как сообщают представители местных властей, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли», — произнес в эфире диктор телеканала.

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines разбился 15 января между старым и новым аэропортом города Покхара по пути в Катманду.

По последним данным, всего на борту находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. В посольстве России в Непале, сообщили 5-tv.ru, что на борту самолета находились четверо россиян. Подробности дипломатам пока неизвестны.

5-tv.ru

Помимо россиян, на борту было еще десять иностранцев — пять граждан Индии, два корейца, один ирландец, один аргентинец и один француз.

Причины авиакатастрофы устанавливаются. Погода была хорошей, поэтому, вероятно, имела место техническая неисправность или ошибка пилотов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом падения пассажирского самолета в Непале. На кадрах видно, что летящее низко над землей воздушное судно внезапно начинает заваливаться, после чего до оператора доносится звук крушения.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Никто из находившихся на борту рухнувшего в Непале самолета не смог выжить
11:11
Без комиссий реально? Как оплатить покупку по частям
11:04
Панфилов от всего откажется: наследство Инны Чуриковой получит один человек
10:51
Боец РФ спас ребенка в Соледаре под огнем снайпера ВСУ: «Начал работать по нам»
10:42
На мотоцикле в минус 40 и сон в огороде: кто в России любит морозы покрепче и почему
10:30
Кому положено бесплатное социальное обслуживание в России?

Сейчас читают

Четверо россиян находились на борту самолета, рухнувшего в Непале
Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео
Умер театральный режиссер и актер Михаил Дроботов
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023