Никто из находившихся на борту рухнувшего в Непале самолета не смог выжить

Среди погибших оказались 14 иностранцев. Четверо среди них — россияне.

Никто из находившихся на борту разбившегося в Непале самолета людей не смог выжить. Об этом сообщил индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей.

«Как сообщают представители местных властей, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли», — произнес в эфире диктор телеканала.

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines разбился 15 января между старым и новым аэропортом города Покхара по пути в Катманду.

По последним данным, всего на борту находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. В посольстве России в Непале, сообщили 5-tv.ru, что на борту самолета находились четверо россиян. Подробности дипломатам пока неизвестны.

5-tv.ru

Помимо россиян, на борту было еще десять иностранцев — пять граждан Индии, два корейца, один ирландец, один аргентинец и один француз.

Причины авиакатастрофы устанавливаются. Погода была хорошей, поэтому, вероятно, имела место техническая неисправность или ошибка пилотов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом падения пассажирского самолета в Непале. На кадрах видно, что летящее низко над землей воздушное судно внезапно начинает заваливаться, после чего до оператора доносится звук крушения.