Взрыв прогремел на химическом предприятии в КНР

В последнее время подобные инциденты не редкость, но не всегда непонятны их причины.

Мощный взрыв произошел на химическом заводе в Китайской народной республике (КНР). Об этом сообщил портал Sina. По данным СМИ, все случилось округе Паньцзинь. Перед возгоранием на предприятии произошел хлопок. На место прибыл пожарный расчет. Данных о жертвах пока нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Четыре дня назад на химическом заводе в американском штате Иллинойс случился сильный пожар. Перед возгоранием произошел взрыв в отделе отгрузки, а именно, в грузовом контейнере. Сообщалось, что на кадрах с места происшествия были видны огромные столбы пламени и дыма.

К слову в России неделей ранее произошел похожий инцидент. В Хасавюрте Республики Дагестан в многоквартирном доме взорвался газ. Местные жаловались на запах, но их уверяли, что все в порядке. На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru корреспондент Мурад Магомедов показал автомобиль, который в результате взрыва отбросило. Кроме того, журналист продемонстрировал эпицентр и источник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как врачи спасли беременную пострадавшую в результате взрыва в Хасавюрте.