«Она ждала девочку»: сообщение россиянки, погибшей при крушении лайнера в Непале, повергло в шок

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Рита Миронова
Рита Миронова 7 218

Погибшая при крушении самолета в Непале россиянка была беременной

«Она ждала девочку»: сообщение россиянки, погибшей при крушении лайнера в Непале, повергло в шок

Фото: www.globallookpress.com / Egon Bömsch

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Трагедия произошла утром 15 января.

На борту самолета, разбившегося в Непале, находились 72 человека. Из них — четыре россиянина, среди которых была 33-летняя москвичка Елена. Перед вылетом она опубликовала в соцсетях фотографию из самолета, а вскоре после вылета этот самолет разбился.

KP.RU удалось связаться с сестрой девушки Ксенией, которая рассказала, что Елена на момент авиакатастрофы была беременной. Об этом она узнала только на прошлой неделе.

«Она сделала УЗИ. Видны были ручки и ножки малютки, очертания. Ждали девочку», — призналась сестра Елены.

За день до трагедии сестры общались. Елена сообщила, что направляется в аэропорт в Непале, после чего перестала выходить на связь.

Москвичка летела к своему мужу Максиму, так как встречала Новый год в Шри-Ланке с друзьями и очень соскучилась по супругу.

«Максим сейчас бегает, ищет Лену по больницам и моргам Непала. Но он верит, что есть шанс на то, что она выжила», — сказала сестра блогера.

По последним данным Yeti Airlines, выживших в авиакатастрофе нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что на месте крушения пассажирского самолета в Непале обнаружили выживших.

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