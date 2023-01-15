«Она ждала девочку»: сообщение россиянки, погибшей при крушении лайнера в Непале, повергло в шок
Погибшая при крушении самолета в Непале россиянка была беременной
Фото: www.globallookpress.com / Egon Bömsch
Трагедия произошла утром 15 января.
На борту самолета, разбившегося в Непале, находились 72 человека. Из них — четыре россиянина, среди которых была 33-летняя москвичка Елена. Перед вылетом она опубликовала в соцсетях фотографию из самолета, а вскоре после вылета этот самолет разбился.
KP.RU удалось связаться с сестрой девушки Ксенией, которая рассказала, что Елена на момент авиакатастрофы была беременной. Об этом она узнала только на прошлой неделе.
«Она сделала УЗИ. Видны были ручки и ножки малютки, очертания. Ждали девочку», — призналась сестра Елены.
За день до трагедии сестры общались. Елена сообщила, что направляется в аэропорт в Непале, после чего перестала выходить на связь.
Москвичка летела к своему мужу Максиму, так как встречала Новый год в Шри-Ланке с друзьями и очень соскучилась по супругу.
«Максим сейчас бегает, ищет Лену по больницам и моргам Непала. Но он верит, что есть шанс на то, что она выжила», — сказала сестра блогера.
По последним данным Yeti Airlines, выживших в авиакатастрофе нет.
Ранее 5-tv.ru писал, что на месте крушения пассажирского самолета в Непале обнаружили выживших.
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