В Непале объявили 16 января днем траура по погибшим при крушении самолета

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 19

Трагедия произошла утром недалеко от Покхары. Предварительно, из 72 пассажиров и членов экипажа, минимум 60 погибли.

В Непале объявили 16 января днем траура по погибшим при крушении самолета

Фото: www.globallookpress.com / Narayan Maharjan

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Понедельник, 16 января, официально объявлен в Непале днем траура по погибшим при крушении лайнера под Покхарой, передает портал Online Khabar.

«Правительство объявило понедельник государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы», — подчеркивалось в заявлении.

О трагедии стало известно утром 15 января. Самолет рухнул вскоре после взлета. На борту находились 72 человека, из которых четыре являлись членами экипажа. Как уверяли изначально авторитетные иностранные источники, при ЧП никто не выжил. Однако потом зарубежные СМИ сообщили о госпитализации нескольких серьезно раненных и травмированных людей.

По данным российского посольства в Непале, в самолете в момент трагедии находились четверо граждан РФ. Их судьба пока неизвестна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин прокомментировал трагедию в Непале.

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