Ведьминский ритуал: Шакира унизила бывшую свекровь чучелом на балконе

|
Рита Миронова
Рита Миронова 63

Шакира поставила чучело ведьмы на балконе напротив окон бывшей свекрови

Ведьминский ритуал: Шакира унизила бывшую свекровь чучелом на балконе

Фото: www.globallookpress.com / Stefanie Rex

Читайте нас в: Дзен Новости

После скандальной песни о бывшем муже, Шакира решила пощекотать нервишки и его матери.

Колумбийская певица Шакира решила напомнить своей бывшей свекрови о себе — на балконе, который выходит прямо на ее дом, певица установила чучело ведьмы. Об этом сообщает испанская газета Marca.

«Несколько недель назад я получила некоторую информацию о том, что мать Пике была обеспокоена предполагаемым ритуалом, который был проведен с ней черной ведьмой», — написала журналистка издания.

Бывшая свекровь будет каждый раз видеть чучело, выглядывая в окно. А также на повторе слышать новую песню Шакиры, в которой она унижает и высмеивает своего бывшего мужа футболиста Жерара Пике. В песне она разносит не только неверного Пике, но и его новую избранницу.

«Я желаю тебе всего наилучшего с моей заменой. Ты променял Ferrari на Twingo, ты променял Rolex на Casio», — поется в песне.

Шакира и Жерар Пике расстались в 2022 году после 12 лет отношений. За это время у них родилось двое детей, хотя в официальном браке пара не состояла. После расставания Шакира выиграла суд по опеке над сыновьями и буквально лишила бывшего возможности видеться с детьми без ее согласия.

По слухам, пара разошлась из-за измен Пике. Одной из любовниц пресса считала 23-летнюю студентку Клару Чиа Марти, которая работала в продюсерской компании футболиста.

Роман с юной любовницей длился достаточно долго — девушка жила в особняке пары, пока Шакира путешествовала с детьми.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пике проговорился о длительных изменах Шакире с официанткой.

-2° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака

Последние новости

18:57
WР: украинские националисты планируют отступление из Артемовска
18:39
Шансы были? Могли ли пассажиры упавшего в Непале самолета выжить
18:27
Трое детей и мать погибли в пожаре в жилом доме Омска
18:15
Хутор Тоненькое оцепили в Белгородской области
18:03
Ведьминский ритуал: Шакира унизила бывшую свекровь чучелом на балконе
17:51
Жителя Иркутской области подозревают в изнасиловании своей девятимесячной дочери

Сейчас читают

Названы дата и место прощания с легендарной Инной Чуриковой
«Она ждала девочку»: сообщение россиянки, погибшей при крушении лайнера в Непале, повергло в шок
Умер театральный режиссер и актер Михаил Дроботов
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023