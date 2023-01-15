Ведьминский ритуал: Шакира унизила бывшую свекровь чучелом на балконе

После скандальной песни о бывшем муже, Шакира решила пощекотать нервишки и его матери.

Колумбийская певица Шакира решила напомнить своей бывшей свекрови о себе — на балконе, который выходит прямо на ее дом, певица установила чучело ведьмы. Об этом сообщает испанская газета Marca.

«Несколько недель назад я получила некоторую информацию о том, что мать Пике была обеспокоена предполагаемым ритуалом, который был проведен с ней черной ведьмой», — написала журналистка издания.

Бывшая свекровь будет каждый раз видеть чучело, выглядывая в окно. А также на повторе слышать новую песню Шакиры, в которой она унижает и высмеивает своего бывшего мужа футболиста Жерара Пике. В песне она разносит не только неверного Пике, но и его новую избранницу.

«Я желаю тебе всего наилучшего с моей заменой. Ты променял Ferrari на Twingo, ты променял Rolex на Casio», — поется в песне.

Шакира и Жерар Пике расстались в 2022 году после 12 лет отношений. За это время у них родилось двое детей, хотя в официальном браке пара не состояла. После расставания Шакира выиграла суд по опеке над сыновьями и буквально лишила бывшего возможности видеться с детьми без ее согласия.

По слухам, пара разошлась из-за измен Пике. Одной из любовниц пресса считала 23-летнюю студентку Клару Чиа Марти, которая работала в продюсерской компании футболиста.

Роман с юной любовницей длился достаточно долго — девушка жила в особняке пары, пока Шакира путешествовала с детьми.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пике проговорился о длительных изменах Шакире с официанткой.