Пике проговорился о длительных изменах Шакире с официанткой

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 120

Шакира узнала, что пока ее не было дома, Пике приводил домой любовницу

Пике проговорился о длительных изменах Шакире с официанткой

Фото: www.globallookpress.com / Shakira

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Для певицы до сих пор тяжело узнавать все новые и новые подробности измен своего бывшего мужа.

История с изменами футболиста Жерара Пике опустошила певицу Шакиру. До сих пор артистка не может отойти от этих ужасных воспоминаний. А теперь еще новые гнусные подробности.

Как сообщают источники, близкие к певице, ей было очень тяжело узнать о том, что роман ее мужа с танцовщицей длился намного дольше, чем она предполагала, пишет Page Six.

Плюс ко всему, оказалось, что пока Шакира отдыхала с детьми, любовница ее мужа спокойно жила в их особняке и чувствовала себя там, как дома.

Фанаты Шакиры пересмотрели масштабное интервью Пике, которое он дал из дома в 2021 году, и заметили на кадрах новую девушку футболиста. В тот момент, когда был записан ролик, у Шакиры с Пике все «было отлично» и она была счастлива.

Отношения певицы Шакиры и футболиста Жерар Пике продлились 12 лет. Официально брак пара так и не зарегистрировала, но в нем у влюбленных родились двое детей, Милан и Саша. Однако и это обстоятельство не помогло сохранить союз. В начале июня знаменитости объявили о разрыве, причиной которого, предположительно, стала измена Пике. Спортсмен изменил певице с женщиной, которая оказалась матерью 17-летнего одноклубника Гави.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Шакира рассказала о чувствах после расставания в новом клипе.

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Пике проговорился о длительных изменах Шакире с официанткой

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