Хутор Тоненькое оцепили в Белгородской области

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 68

По последней информации, причиной стало ЧП в местном военном расположении.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Несколько военнослужащих пострадали при взрыве гранаты в расположении под Белгородом. Как сообщил источник 5-tv.ru, инцидент произошел накануне в хуторе Тоненькое, в Корочанском районе.

Как выяснилось позднее, в результате инцидента случился пожар. Площадь возгорания составляла 450 квадратных метров. Известно также о детонации боеприпасов, которые находились в непосредственной близости.

Предварительно, по данным источника, в результате случившегося погибли три человека. Пострадавших — десять человек. Всех госпитализировали, оказав необходимую помощь.

В настоящее время хутор Тоненькое оцеплен. На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru видно, как при попытке съемочной группы попасть на территорию района, авто останавливают.

«Ребят, извиняйте, вас туда не пустят. Все оцеплено, ни с какой стороны не попадете», — заявил дежурный на вопрос корреспондентов.

По факту случившегося военными следователями было возбуждено уголовное дело. На причастность к инциденту проверяют одного из служащих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ремонтно-технической базе Минобороны РФ в Белгородской области произошло возгорание танка Т-72 с последующей детонацией боеприпасов.

-2° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака

Последние новости

18:57
WР: украинские националисты планируют отступление из Артемовска
18:39
Шансы были? Могли ли пассажиры упавшего в Непале самолета выжить
18:27
Трое детей и мать погибли в пожаре в жилом доме Омска
18:15
Хутор Тоненькое оцепили в Белгородской области
18:03
Ведьминский ритуал: Шакира унизила бывшую свекровь чучелом на балконе
17:51
Жителя Иркутской области подозревают в изнасиловании своей девятимесячной дочери

Сейчас читают

Названы дата и место прощания с легендарной Инной Чуриковой
«Она ждала девочку»: сообщение россиянки, погибшей при крушении лайнера в Непале, повергло в шок
Умер театральный режиссер и актер Михаил Дроботов
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023