Во время ремонтных работ загорелось три танка Т-72 под Белгородом

Возгорание танка Т-72 с последующей детонацией боеприпасов произошло на ремонтно-технической базе Минобороны РФ в Белгородской области.

По предварительным данным источника 5-tv.ru, инцидент произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности во время ремонтных работ. Огонь удалось потушить за 35 минут. Однако пламя зацепило два стоящих рядом еще Т-72.

Пострадавших в результате ЧП нет, только один из танков был полностью уничтожен.

К слову, накануне пожар произошел под Санкт-Петербургом. Сообщалось, что склады сгорели дотла. Огонь распространился на площадь в 400 квадратных метров. Спасательные службы оперативно прибыли на место. К тушению пожара, которому присвоили второй ранг, привлекли десять единиц техники и 45 пожарных.

Перед этим пожар в складских помещениях произошел на северо-востоке Москвы. Пламя охватило две тысячи квадратных метров. Ранее 5-tv.ru писал о том, как элитные иномарки сгорели на столичной парковке.