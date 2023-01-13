Во время ремонтных работ загорелось три танка Т-72 под Белгородом

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 3 808

В причинах произошедшего разбираются специалисты, пока известна лишь предварительная информация.

Во время ремонтных работ загорелось три танка Т-72 под Белгородом

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

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Возгорание танка Т-72 с последующей детонацией боеприпасов произошло на ремонтно-технической базе Минобороны РФ в Белгородской области.

По предварительным данным источника 5-tv.ru, инцидент произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности во время ремонтных работ. Огонь удалось потушить за 35 минут. Однако пламя зацепило два стоящих рядом еще Т-72.

Пострадавших в результате ЧП нет, только один из танков был полностью уничтожен.

К слову, накануне пожар произошел под Санкт-Петербургом. Сообщалось, что склады сгорели дотла. Огонь распространился на площадь в 400 квадратных метров. Спасательные службы оперативно прибыли на место. К тушению пожара, которому присвоили второй ранг, привлекли десять единиц техники и 45 пожарных.

Перед этим пожар в складских помещениях произошел на северо-востоке Москвы. Пламя охватило две тысячи квадратных метров. Ранее 5-tv.ru писал о том, как элитные иномарки сгорели на столичной парковке.

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