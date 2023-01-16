Кто не просит, тому не помогают. Китайский совет дня на понедельник, 16 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 16 января 2023 года?

Понедельник — день отличный для того, чтобы получить от жизни то, что вы заслужили. День возврата долгов, получения помощи и заглаживания вины. Энергии помогают сделать осязаемыми подарки Вселенной.

Совет дня: выловите в офисе начальника и прозрачно намекните ему, что вы заслуживаете гораздо большего вознаграждения за труды. Есть большой шанс, что в этот раз ваши речи будут услышаны и материализованы.

Предостережение дня: этот понедельник не время для кредитов и походов по больницам. Можно надолго увязнуть в процессах, поберегите себя.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.