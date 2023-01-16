Кто не просит, тому не помогают. Китайский совет дня на понедельник, 16 января

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 46

Попробуйте поговорить о повышении со своим начальником.

Кто не просит, тому не помогают. Китайский совет дня на понедельник, 16 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 16 января 2023 года?

Понедельник — день отличный для того, чтобы получить от жизни то, что вы заслужили. День возврата долгов, получения помощи и заглаживания вины. Энергии помогают сделать осязаемыми подарки Вселенной.

Совет дня: выловите в офисе начальника и прозрачно намекните ему, что вы заслуживаете гораздо большего вознаграждения за труды. Есть большой шанс, что в этот раз ваши речи будут услышаны и материализованы.

Предостережение дня: этот понедельник не время для кредитов и походов по больницам. Можно надолго увязнуть в процессах, поберегите себя.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.57
-0.21 73.11
0.32
Кто не просит, тому не помогают. Китайский совет дня на понедельник, 16 я...

Последние новости

4:00
Небесное удобрение: что делать со снегом на пользу кустам и деревьям
3:54
«Разжирела»: Ивлееву призвали отказаться от полуголых фото из-за набранного веса
3:29
Малахов или Гордеев день: что нужно приготовить 16 января на счастье
3:27
«Завидуйте молча»: Анастасия Волочкова похвасталась самой красивой частью тела
3:15
Кто не просит, тому не помогают. Китайский совет дня на понедельник, 16 января
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Хотят поглотить всех»: Медведчук назвал виновника конфликта на Украине
Глеб Панфилов раздавлен смертью Инны Чуриковой: «Кровоточит все»
«Трудные времена»: Медведчук спрогнозировал развитие конфликта на Украине
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023