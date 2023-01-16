В России запустят эксперимент по борьбе с просрочкой

Покупателей в России защитят от просрочки. Продавцы не смогут пробивать на кассе продукты с истекшим сроком годности, даже если очень захотят.

Пока речь идет только о молочной продукции, в том числе о мороженом и сырах. Дойти до такого сервиса позволила система маркировки товаров «Честный знак». С сентября участники молочного рынка обязаны вносить все данные о товаре в единую базу. О сроке годности в том числе.

Запустить эксперимент планируют в этом месяце, опробовать технологию пожелал один из крупных ритейлеров.

Правительство уже готовит нормативные акты, которые позволят приступить к тестированию.