Часть кирпичной кладки обрушилась с фасада дома в Петербурге

Эффектный камнепад сняли жители Петербурга на видео, причем ехать в горы не пришлось. Все случилось прямо во дворе дома в Невском районе.

Посыпалась кирпичная кладка шахты лифта, которая выходит на крышу и нависает прямо над выходом из подъезда. Фасад требует ремонта — для безопасности проблемный участок затянули сеткой, но она не выдержала и порвалась.

В администрации отметили, что за работы по ремонту отвечает управляющая компания. А к ней, по словам жильцов дома, немало претензий.