Осторожно, возможны осложнения: к какому типу гриппа человек менее адаптирован

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Рита Миронова
Рита Миронова 32

Инфекционист Машкова: вирус гриппа A протекает наиболее тяжело для человека

Осторожно, возможны осложнения: к какому типу гриппа человек менее адаптирован

Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass

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Все четыре вида опасны для человека, но с каким из них бороться тяжелее всего?

Грипп часто протекает в очень тяжелой форме и сопровождается кучей осложнений. За это отвечает ваш организм, а именно его иммунитет к типу вируса гриппа. Об этом заявила врач-инфекционист Светлана Машкова.

По ее словам, существует всего четыре типа вируса гриппа, и среди них есть самый коварный и опасный.

«Вирус типа А чаще других мутирует, поэтому к нему организм менее адаптирован, и он может протекать тяжелее, вызывать эпидемии. Вирус группы В — более стабильный, особо не подвержен антигенной изменчивости», — цитирует URA.RU слова врача.

Безусловно, навредить здоровью человека могут все четыре вида гриппа. Но степень тяжести заболевания все же зависит от состояния вашего организма. За это отвечают антигены, влияющие на свертываемость крови и отвечающие за центральную нервную систему.

«Протекание любого гриппа утяжеляют хронические заболевания», — уточнила Машкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач развеяла самый распространенный миф о гриппе.

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