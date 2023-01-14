Зима, холода: врач развеяла самый распространенный миф о гриппе

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 42

Врач Зяблова заявила о неуязвимости человека перед гриппом в морозы

Зима, холода: врач развеяла самый распространенный миф о гриппе

Фото: Иванов Артем / ТАСС

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Для распространения вирусу необходима помощь ряда факторов, в том числе, и жизненно важных для него.

Говорят, что человек сильнее уязвим для вирусов в сильный холод. Этот миф в беседе с URA.RU развеяла заместитель главврача одного из онлайн-сервисов по управлению здоровьем Елена Зяблова.

По ее словам, погода влияет на распространение вируса. Для того, чтобы существовать и размножаться, гриппу нужны влажность и холод, которые характерны для конца осеннего периода и начала-конца зимнего. При этом вирус замедляется в жару и в заморозки.

«Идеальной температурой для гриппа является, примерно, ноль градусов Цельсия или немного холоднее», — пояснила Зяблова.

Специалист подчеркнула, что замерзание не связано с легкой заболеваемостью человека. В холодный период у людей снижен иммунитет, что помогает вирусу в распространении, а это приводит к росту количества зараженных. Кроме того, осенью и зимой на руку ему играет то, что человек проводит в помещениях и дома больше времени. Таким образом гриппу проще переходить от одного организма к другому.

«Переохлаждение как таковое не является причиной заражения вирусом. Оно влияет на иммунитет и его стойкость в период распространения болезней. Замерзание может спровоцировать заражение вирусом только в случае, если он уже был где-то на слизистых оболочках», — резюмировала врач.

Грипп способен вызвать осложнения и привести к летальному исходу, поэтому пускать течение болезни на самотек нельзя. Ранее 5-tv.ru писал о том, при каких условиях человека госпитализируют с гриппом.

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