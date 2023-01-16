В МАГАТЭ испугались ядерной аварии на Украине и отправили инспекторов на все АЭС

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Игорь Рязов
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Глава агентства Рафаэль Гросси, что вынужден расширить присутствие своих подчиненных на территории Незалежной.

В МАГАТЭ испугались ядерной аварии на Украине и отправили инспекторов на все АЭС

Фото: © РИА Новости / Николай Лазаренко

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправляет на все украинские АЭС своих инспекторов из-за риска «ядерной аварии во время текущего конфликта». Об этом генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил в Twitter.

«МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего конфликта. Горжусь тем, что возглавляю на Украине эту миссию, в ходе которой мы организуем присутствие на всех АЭС страны», — написал Рафаэль Гросси.

Как уточняет EADaily, на территории Украины действуют три АЭС. А именно: Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая атомные электростанции.

На Запорожской АЭС, которая с марта находится под охраной российских военных, представители МАГАТЭ работают уже в течение нескольких месяцев. Еще есть Чернобольская АЭС, но она была остановлена и законсервирована после аварии 1986 года.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что на Украину придется надавить, если она откажет МАГАТЭ в размещении специалистов на территории атомных электростанций. Он подчеркнул, что вопрос ядерной безопасности в стране касается всей Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра.

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