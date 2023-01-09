Власти Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

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Игорь Рязов
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Рогов: ВСУ готовятся к форсированию Днепра и высадке десанта у Запорожской АЭС

Власти Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Воды в реке стало меньше из-за умышленных действий киевского режима, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Боевики ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища с последующей высадкой десанта у Энергодара и Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя местного движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

«В последнее время резко обмелел Днепр. И обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС», — рассказал Владимир Рогов.

По его мнению, воды в Днепре стало меньше из-за умышленных действий киевского режима. Они могли постепенно перекрывать гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС.

Глава украинского «Энергоатома» Петр Котин 4 января призвал Киев силой забрать себе Запорожскую АЭС. Между тем в Кремле сообщали, что на ЗАЭС нет российских тяжелых вооружений. Москва продолжает диалог с МАГАТЭ по вопросу безопасности станции.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, оказалась повреждена линия электропередач.

Тема:
Спецоперация
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