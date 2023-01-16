Завершена спасательная операция после крушения самолета в Непале

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 280

В результате авиакатастрофы погибли, в частности, четверо граждан РФ.

Завершена спасательная операция после крушения самолета в Непале

Фото: BIJAYA NEUPANE / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Спасатели завершили операцию после авиакатастрофы в Непале. Сообщается, что выживших нет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

В воскресенье 15 января турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел крушение, во время полета из Катманду. Авиакатастрофа случилась между старым и новым аэропортом города Покхара. Четыре члена экипажа и 68 пассажиров погибли на месте. В результате крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines погибли также четверо россиян. Информацию об этом предоставило посольство РФ в Непале.

В процессе поисково-спасательной операции были обнаружены черные ящики ATR 72. Причины аварии выясняются. Предположительно, ЧП могло произойти из-за технической неисправности самолета. Официальный ответ власти Непала обязались представить в течение 45 дней.

Раннее 5-tv.ru писал, что администрация аэропорта прокомментировала причину крушения самолета в Непале.

-5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака

Последние новости

13:15
Ольга Бузова чуть не разбилась во время катания на лыжах — видео
13:00
Киркоров позавидует: какие пластические операции можно делать людям старше 50 лет
12:54
В США детям открыто предлагают пересаживать органы от живых трансгендеров
12:40
«Мрак последних месяцев станет для тебя светом»: как Лоза переживает смерть отца
12:34
«Агония клоуна»: почему Зеленский хочет ликвидировать главкома ВСУ Залужного
12:26
Изуродованное тело мужчины с ожогами и волдырями нашли в ванной в Подмосковье

Сейчас читают

SHAMAN посетил Мариуполь и рассказал о его жителях: «Дух людей не разрушен!»
Трудная судьба: как живет вытащенная из инвалидного кресла дочь Елены Воробей
Здесь я дома: SHAMAN дал благотворительный концерт в Луганске и Мариуполе
Внимание: работа в Интернете или как не попасться на удочку

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023