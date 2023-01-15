Названа возможная причина крушения самолета в Непале, которое унесло жизни 72 человек

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Игорь Рязов
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В аэропорту назвали причиной авиакатастрофы в Непале техническую неисправность

Названа возможная причина крушения самолета в Непале, которое унесло жизни 72 человек

Фото: www.globallookpress.com / Sunil Sharma

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Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 разбился вскоре после взлета. Среди погибших оказалось четверо россиян.

Причиной крушения пассажирского самолета в Непале, в результате которого погибли 72 человека, стала техническая неисправность. Об этом сообщает ABP News со ссылкой на администрацию аэропорта

«Администрация аэропорта заявила, что авиакатастрофа произошла не из-за погодных условий, а из-за технической неисправности», — говорится в сообщении на сайте портала.

При этом не уточняется, какой аэропорт раскрыл данные о причине трагедии — в городе Покхара или в Катманду.

«Управление гражданской авиации сообщает, что непосредственно перед посадкой в ​​самолете было замечено пламя. Поэтому нельзя сказать, что авария произошла из-за плохой погоды», — отмечается в сообщении.

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При этом известно, что в Непале есть проблемы с аэропортами. В этой гималайской стране сооружены одни из самых удаленных и сложных взлетно-посадочных полос в мире. Они окружены заснеженными вершинами, обходить которые непросто даже опытным пилотам.

К тому же эксперты по авиации часто жалуются на недостаток в Непале инфраструктуры для точных прогнозов погоды. Особенно это характерно для отдаленных районов со сложной гористой местностью. При этом именно в горах погода может быстро меняться, создавая опасные условия для полета.

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines разбился 15 января между старым и новым аэропортом города Покхара по пути в Катманду. По последним данным, всего на борту находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. Среди погибших четверо оказались россиянами, всего на борту было 14 иностранцев.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом падения пассажирского самолета в Непале. На кадрах видно, что погода была хорошей. Воздушное судно же перед падением внезапно начало заваливаться на бок.

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