ТОП самых действенных «бабушкиных средств» при лечении гриппа и ОРВИ

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Полина Долгова
Полина Долгова 64

Среди них есть и популярные жаропонижающие лекарства в России.

ТОП самых действенных «бабушкиных средств» при лечении гриппа и ОРВИ

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bernd Kröger

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Не стоит тратить деньги на дорогие препараты, когда есть старые-добрые «бабушкины» методы, которые, по мнению специалистов из авторитатной клиникии братьев Мейо, намного эффективней при борьбе с ОРВИ. Издание aif.ru выложило подборку самых распространенных признаков ОРВИ и указало «работающие» народные лекарства.

«Эксперты клиники Мейо проверили эффективность средств, применяемых десятилетиями во всем мире. Поэтому вряд ли стоило ожидать, что они опровергнут такие популярные рецепты. Поскольку ни конкретных препаратов, ни даже действующих веществ (кроме парацетамола) названо не было, то советы звучат довольно обобщенно. Стоит сказать, что универсальных средств, которые гарантированно помогают всем, не существует. Все зависит от защитных свойств организма человека в каждом конкретном случае, а также от тяжести и интенсивности заболевания», — пояснил профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко.

Против больного горла врачи подтвердили эффективность простого средства против боли в горле — полоскания теплым солевым раствором (1/3 чайной ложки соли на стакан теплой воды). Новомодные лекарства из аптеки не смогли выиграть проверенный «бабушкин» рецепт. Также ментоловые леденцы отлично успокаивают воспаленное горло.

От заложенного носа смогут помочь такие сосудосуживающие капли, с которыми нужно быть очень аккуратными, так как из-за передозировки они могут дать обратный эффект и зависимость. Врачи рекомендуют не использовать капли больше пяти дней подряд.

Чтобы справиться с температурой лучшим средством назван — парацетамол, который подходит и детям, и взрослым. Также для взрослых подойдут и такие жаропонижающие препараты из восьмидесятых, как аспирин.

Ранее 5-tv.ru писал, какой тип гриппа человеку стоит опасаться больше всего.

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