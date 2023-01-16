Годовалый сын звезды «Дома-2» Кати Жужи попал в больницу с травмой головы

Экс-ведущая «Дома-2» рассказала поклонникам о неприятности, случившейся в ее семье. По словам Кати, ее годовалый сын Алекс рассек голову из-за няни-филиппинки.

«Поехали с мужем по делам, а дети пошли гулять с нянями. За Алексом смотрела новая няня — филиппинка. Это первый и последний опыт. Няня Макса следила за ним, а филиппинка, как выяснилось, просто забила на Алекса! Он упал и рассек себе голову о бетонный угол», — поделилась блогер в своем Instagram*.

Мальчика сразу отвезли в больницу. К счастью, накладывать швы не пришлось — Алекса просто наложили тейпы, чтобы стянуть рану.

«Врач сказал, что если бы рана была бы горизонтальной, ее бы пришлось зашивать», — отметила Жужа.

Позже блогер сообщила, что уволила всех нянь, включая филиппинку, из-за которой пострадал ее сын. Осталась только няня Максима, которой семейная пара давно доверяет.

Жужа призналась, что нанять филиппинку в няни ей посоветовали в интернете — мол, они там профессионалы своего дела и не нужно заморачиваться с тем, чтобы перевезти их к себе, как с нянями из Москвы.

Вместе с супругом автогонщиком Артемом Маркеловым и детьми звезда «Дома-2» проживает в Дубае. Пара ведет здесь бизнес, о котором предпочитает не рассказывать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катя Жужа и Ксения Бородина помирились после пяти лет вражды.

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