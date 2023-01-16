Одна за всех: в России могут внедрить единую платежку ЖКХ
В России могут внедрить единую платежку ЖКХ
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru
Когда начнут действовать новые правила? Будут ли послабления?
В России могут появиться единые платежки за коммунальные услуги. Идею сейчас рассматривает Минстрой вместе с Минцифры и другими ведомствами. Вместо бумажных квитанций хотят ввести одну — электронную, пишут «Известия».
Как ожидается, нововведение позволит сделать расчеты более прозрачными. Сейчас, когда единая форма отсутствует, потребители не всегда понимают, за что они платят. К тому же, единый документ позволит сэкономить на комиссиях по разным квитанциям.
Кроме того, единая платежка упростит работу самих коммунальщиков. Ведь чем больше документов — тем выше вероятность, что квитанции затеряются и начнут копиться долги
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