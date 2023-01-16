На месте крушения самолета в Непале обнаружены «черные ящики»
Момент трагедии успел заснять один из пассажиров. Он вел прямую трансляцию.
Фото, видео: © РИА Новости / BIJAYA NEUPANE; 5-tv.ru
Новые детали приходят с места авиакатастрофы в Непале. Этим утром спасатели обнаружили черные ящики — внутри них находится бортовой диктофон и самописец полетных данных. Информация поможет определить точные причины трагедии. А вот как выглядела авиакатастрофа изнутри — один из пассажиров снял момент падения.
Жертвами трагедии стали 72 человека — 68 туристов и члены экипажа. Среди них было четверо граждан из России.
Читайте также
-5° 762 мм рт. ст.
79%
79%
68.29
0.72 73.83
0.72
0.72 73.83
0.72
Нашли ошибку?