Ушаков раскрыл вероятную площадку для переговоров по Украине

Встречи для переговоров по Украине могут снова пройти в Абу-Даби

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал столицу ОАЭ Абу-Даби приоритетной площадкой для встречи по Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью для ИС «Вести».

«Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там», — сказал политик.

По словам помощника российского лидера, идет активное обсуждение вопроса о возобновлении дипломатического процесса РФ и Украины. Кроме того, с Вашингтоном обсуждалась возможность возвращения к трехстороннему формату встреч.

Ранее в Белом доме подвели итоги визита специального посланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера.

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели есть реальная возможность разработки дорожной карты для перезапуска переговоров и, возможно, создания решения, которое устроит обе стороны. Политик подчеркнул, что это обязательное условие для завершения конфликта.

Прошлые очные переговоры между Москвой и Киевом прошли 17–18 февраля 2026 года в Женеве, а до этого встречи, как и сказал Ушаков, проходили в Абу-Даби и Стамбуле.

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