«Недружественные действия»: Россия закрыла избирательный участок в Бонне

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 31 0

Решение — зеркальный ответ на действия немецкого правительства.

Ликвидирован российский избирательный участок в Германии

Фото: www.globallookpress.com/Lea Albert

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия закрыла избирательный участок в Бонне

Российский избирательный участок в городе Бонн ликвидирован из-за недружественных действий немецких властей. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев.

«Из перечня избирательных участков в предлагаемом проекте исключен участок № 8322. Образованный ранее в городе Бонн Федеративной Республики Германия данный участок ликвидирован в связи с недружественными действиями правительства ФРГ», — говорится в сообщении Андреева.

Известно, что на предстоящих выборах в Госдуму россияне смогут проголосовать за рубежом на 33 избирательных участках в 152 государствах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о том, что «высокие усилия наших недругов будут направлены на проведение экстремистских акций по дискредитации России и ее руководства». Также она призвала граждан проявить бдительность и не поддаваться на провокации.

Ранее дипломат заявляла о тщательно спланированных санкциях Германии против нашей страны. В то же время перед выборами в ФРГ неуклонно падает рейтинг русофобских партий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
86.47
0.28 100.50
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:25
Стучать или не стучать? Как открыть газировку без фонтана
16:20
Лантратова назвала способы узнать о мерах поддержки для пенсионеров в РФ
16:15
«Недружественные действия»: Россия закрыла избирательный участок в Бонне
16:10
Ушаков раскрыл вероятную площадку для переговоров по Украине
16:05
«Спасибо им за время вместе»: Киркоров не сдержал слез на могиле родителей
16:00
FIDE утвердила Павла Колобкова кандидатом на пост вице-президента

Сейчас читают

Газ не поверил в Китай: надежды Европы испаряются — уже почти $ 1000
Как снизить расход топлива у автомобиля
Первый праздник «Атаки титанов»: что нужно знать о культовом аниме
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео