Россиян начнут штрафовать за новые неисправности в авто — полный список

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Игорь Рязов
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«Коммерсантъ»: власти РФ обновили список неисправностей авто, за которые грозит штраф

Россиян начнут штрафовать за новые неисправности в авто — полный список

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Новые предложения по штрафам для водителей уже прошли почти все согласования и вышли на финишную прямую. Применять их начнут уже в этом году.

Пополнился список неисправностей в автомобиле, за которые водителей легковушек и небольших грузовиков начнут штрафовать в России уже в 2023 году. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

«Проект, который обсуждался и неоднократно переписывался на протяжении нескольких лет, преодолел стадии публичных обсуждений и в ближайшее время будет направлен в Белый дом на окончательное утверждение», — пишет издание.

По его информации, основная часть вопросов к документу уже снята. Члены рабочих групп должны поддержать поправки к проекту. За что будут штрафовать, если все так и получится:

  • За использование летней резины зимой (с декабря по февраль), а также шипованной резины летом (с июня по август);
  • За езду на машине с неработающей антиблокировочной системой ABS;
  • За использование фар, которые не предусмотрены эксплуатационной документацией. В частности, ксеноновых и светодиодных. Они слепят других водителей;
  • За не работающий автоматический корректор фар, не работающий фонарь заднего хода и стоп-сигналы;
  • За демонтаж регулятора тормозных сил, что приводит к преждевременной блокировке колес и ДТП.

Отмечается, что изначально предлагалось штрафовать и за другие неисправности, но от ряда идей в ГИБДД отказались. В частности, от санкций за горящую лампочку «Проверь двигатель» (Check Engine) и неаккуратный долив стеклоомывающей жидкости с последующим попаданием капель в моторный отсек.

Сейчас российских водителей уже штрафуют за ряд неисправностей в автомобиле. Например, нельзя появляться на дороге с не работающими тормозами, рулем, двигателем, световыми приборами, пробитыми колесами и так далее. Полный перечень таких неисправностей указан в ПДД.

Ранее 5-tv.ru также сообщал, что с 11 января вступили в силу штрафы за выброс мусора из окон автомобилей на обочину дорог. Он довольно внушительный — от пяти до 200 тысяч рублей, так что полезно знать, где можно его оспорить.

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