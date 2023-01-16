Новые предложения по штрафам для водителей уже прошли почти все согласования и вышли на финишную прямую. Применять их начнут уже в этом году.

Пополнился список неисправностей в автомобиле, за которые водителей легковушек и небольших грузовиков начнут штрафовать в России уже в 2023 году. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

«Проект, который обсуждался и неоднократно переписывался на протяжении нескольких лет, преодолел стадии публичных обсуждений и в ближайшее время будет направлен в Белый дом на окончательное утверждение», — пишет издание.

По его информации, основная часть вопросов к документу уже снята. Члены рабочих групп должны поддержать поправки к проекту. За что будут штрафовать, если все так и получится:

За использование летней резины зимой (с декабря по февраль), а также шипованной резины летом (с июня по август);

За езду на машине с неработающей антиблокировочной системой ABS;

За использование фар, которые не предусмотрены эксплуатационной документацией. В частности, ксеноновых и светодиодных. Они слепят других водителей;

За не работающий автоматический корректор фар, не работающий фонарь заднего хода и стоп-сигналы;

За демонтаж регулятора тормозных сил, что приводит к преждевременной блокировке колес и ДТП

Отмечается, что изначально предлагалось штрафовать и за другие неисправности, но от ряда идей в ГИБДД отказались. В частности, от санкций за горящую лампочку «Проверь двигатель» (Check Engine) и неаккуратный долив стеклоомывающей жидкости с последующим попаданием капель в моторный отсек.

Сейчас российских водителей уже штрафуют за ряд неисправностей в автомобиле. Например, нельзя появляться на дороге с не работающими тормозами, рулем, двигателем, световыми приборами, пробитыми колесами и так далее. Полный перечень таких неисправностей указан в ПДД.

Ранее 5-tv.ru также сообщал, что с 11 января вступили в силу штрафы за выброс мусора из окон автомобилей на обочину дорог. Он довольно внушительный — от пяти до 200 тысяч рублей, так что полезно знать, где можно его оспорить.