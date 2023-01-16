Мгновенная карма: пенсионерка хотела отомстить зятю за драку и сломала бедро

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 38

В Москве пенсионерка неудачно напала на зятя и сломала бедро

Мгновенная карма: пенсионерка хотела отомстить зятю за драку и сломала бедро

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Читайте нас в: Дзен Новости

Во время нападения женщина промахнулась и упала на пол.

Семейная драма развернулась в Москве в районе Люблино. Как стало известно 5-tv.ru, 89-летняя женщина вместе с внучкой подралась с ее супругом. Только вот версии у обеих сторон разнятся.

Пенсионерка попала в больницу с переломом бедра со смещением и сильным ушибом ребер. К слову, скорую помощь вызвать сам зять. Но женщина утверждает, что именно он и избил ее до такой степени.

А по словам мужчины, на него просто неудачно напали. В письменном заявлении он написал, что жена организовала нападение вместе с бабушкой. Мол, они обе набросились на него с кулаками, но ему удалось увернуться, и именно в этот момент пожилая женщина упала и получила травмы.

В ситуации предстоит разобраться правоохранительным органам, а бабушку ждет курс реабилитации. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал ужасающую историю из Иркутской области. Там местного жителя подозревают в изнасиловании своей девятимесячной дочери.

-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.29
0.72 73.83
0.72
🧙‍♀ Гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака

Последние новости

19:21
«Золотая» женщина: во сколько жителям Германии обходилось содержание скандальной Ламбрехт
19:12
Легендарный танк Т-34 восстановили к 80-летию прорыва блокады Ленинграда
19:03
Страшно красивое облако напугало жителей Ростова-на-Дону
18:55
Умерла звезда «Небесных ласточек» Ольга Вардашева
18:49
Мгновенная карма: пенсионерка хотела отомстить зятю за драку и сломала бедро
18:43
Британские ученые воссоздали реальное лицо правителя Древнего Египта Рамсеса II

Сейчас читают

Повторила участь мужа: пилотом упавшего в Непале самолета была вдова летчика
Трудная судьба: как живет вытащенная из инвалидного кресла дочь Елены Воробей
Кольца, статуэтки и амулеты из вашего праха: адвокат Жорин раскрыл тайны «смертельного» бизнеса в РФ
Внимание: работа в Интернете или как не попасться на удочку

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023