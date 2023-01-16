Мгновенная карма: пенсионерка хотела отомстить зятю за драку и сломала бедро

Во время нападения женщина промахнулась и упала на пол.

Семейная драма развернулась в Москве в районе Люблино. Как стало известно 5-tv.ru, 89-летняя женщина вместе с внучкой подралась с ее супругом. Только вот версии у обеих сторон разнятся.

Пенсионерка попала в больницу с переломом бедра со смещением и сильным ушибом ребер. К слову, скорую помощь вызвать сам зять. Но женщина утверждает, что именно он и избил ее до такой степени.

А по словам мужчины, на него просто неудачно напали. В письменном заявлении он написал, что жена организовала нападение вместе с бабушкой. Мол, они обе набросились на него с кулаками, но ему удалось увернуться, и именно в этот момент пожилая женщина упала и получила травмы.

В ситуации предстоит разобраться правоохранительным органам, а бабушку ждет курс реабилитации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал ужасающую историю из Иркутской области. Там местного жителя подозревают в изнасиловании своей девятимесячной дочери.