«Ждем восстановления»: жена Ивлева показала результат пластической операции

Теща телеведущего решила уменьшить талию. Неужели жизнь со знаменитым кулинаром необратимо вредит фигуре?

Вслед за моделью Валерией Куденковой ее мама решилась на пластическую операцию. Жена шеф-повара Константина Ивлева в своей социальной сети поделилась результатами пластики живота, из которого когда-то появилась на свет.

Теща Ивлева легла под нож хирурга, чтобы сделать свою талию уже. Синяки и шрамы после вмешательства, как полагается, на месте, однако звездное семейство уже радуется промежуточным итогам.

«Все классно, все очень нравится, мама уже довольна. Ждем полного восстановления и тогда уже поделюсь результатом», - прокомментировала супруга шеф-повара.

Мама Валерии Куденковой перенесла пластическую операцию. Instagram* / valeriya__ivleva

Сайт Газета.ру рассказал, что ранее и сама Куденкова пережила подобную операцию. После восстановления она незамедлительно похвасталась результатом в социальных сетях. Однако пользователям угодить непросто — они раскритиковали новую фигуру модели.

«Ваша неестественная талия делает вас уродливой», — писали ей в комментариях.

С Константином Ивлевым модель заключила брак в 2021 году. В апреле 2022 года она стала мамой. Сейчас 30-ти летняя брюнетка воспитывает дочь Нику с одним из самых знаменитых шеф-поваров России. По словам супруги Ивлева, во время беременности она не оказывала себе в удовольствиях, но спустя четыре месяца после родов решила восстановить прежние формы.

Ранее 5-tv.ru показывал фигуру Валерии Куденковой.

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