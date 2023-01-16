«Ждем восстановления»: жена Ивлева показала результат пластической операции

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 77

Жена Константина Ивлева показала маму после пластической операции

«Ждем восстановления»: жена Ивлева показала результат пластической операции

Фото: Instagram* / valeriya__ivleva

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Теща телеведущего решила уменьшить талию. Неужели жизнь со знаменитым кулинаром необратимо вредит фигуре?

Вслед за моделью Валерией Куденковой ее мама решилась на пластическую операцию. Жена шеф-повара Константина Ивлева в своей социальной сети поделилась результатами пластики живота, из которого когда-то появилась на свет.

Теща Ивлева легла под нож хирурга, чтобы сделать свою талию уже. Синяки и шрамы после вмешательства, как полагается, на месте, однако звездное семейство уже радуется промежуточным итогам.

«Все классно, все очень нравится, мама уже довольна. Ждем полного восстановления и тогда уже поделюсь результатом», - прокомментировала супруга шеф-повара.

Мама Валерии Куденковой перенесла пластическую операциюМама Валерии Куденковой перенесла пластическую операцию. Instagram* / valeriya__ivleva

Сайт Газета.ру рассказал, что ранее и сама Куденкова пережила подобную операцию. После восстановления она незамедлительно похвасталась результатом в социальных сетях. Однако пользователям угодить непросто — они раскритиковали новую фигуру модели.

«Ваша неестественная талия делает вас уродливой», — писали ей в комментариях.

С Константином Ивлевым модель заключила брак в 2021 году. В апреле 2022 года она стала мамой. Сейчас 30-ти летняя брюнетка воспитывает дочь Нику с одним из самых знаменитых шеф-поваров России. По словам супруги Ивлева, во время беременности она не оказывала себе в удовольствиях, но спустя четыре месяца после родов решила восстановить прежние формы.

Ранее 5-tv.ru показывал фигуру Валерии Куденковой.

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