Красота требует жертв: жена шефа Ивлева показала фигуру после корсета

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Жена шеф-повара Ивлева три месяца носила корсет ради идеальной талии

Фото, видео: Instagram* / valeriya__ivleva

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Молодая девушка, вместо занятий спортом и диет, предпочитает более жесткие способы достижения кубиков на прессе.

Жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия призналась своим подписчикам, что утягивала талию специальным корсетом на протяжении трех месяцев.

«Барабанная дробь… Сбылась моя мечта — я сделала узкую талию по методу Кудзаева. В корсете мне нужно ходить три месяца, до января. На наших любименьких Мальдивах, куда мы поедем всей семьей по традиции, я буду звездить своей новой талией», — написала Валерия.

Валерия Ивлева хвастается идеальным прессомВалерия Ивлева хвастается идеальным прессом. Фото: Instagram* / valeriya__ivleva

Результатами таких издевательств над собой знаменитость уже поделилась в своей социальной сети. Подписчики тут же возмутились, что красота не требует таких жертв, на которые идет девушка.

«Твой блог — это пропаганда пластической хирургии, кройки и шитья своего тела, а не блог о здоровье и спорте!» — написала одна из подписчиц Валерии.

Другая же напомнила, что она прекрасна и без корсетов, с любой талией. Более того, многие считают, что это опасно для здоровья.

Кстати, ранее Валерия сообщала, что победила рак. Супруге Ивлева удалось одержать вверх над страшным недугом пять лет назад.

Она призналась, что пять лет назад вела разгульный образ жизни и имела много вредных привычек, что отразилось на ее здоровье. По словам Валерии Ивлевой, в то время она была в отношениях и мечтала о материнстве. Однако вместо подозрения на беременность у модели нашли опухоль.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жена шефа Ивлева впервые показала лицо дочери.

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