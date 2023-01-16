Умерла звезда «Небесных ласточек» Ольга Вардашева

В возрасте 76 лет умерла легенда эстрады, певица и актриса Ольга Вардашева. О смерти заслуженной артистки РСФСР сообщил сайт театра «Мюзик-Холл», которому она служила более 40 лет. Причина смерти не раскрывается.

«Прощание с артисткой состоится завтра, 17 января, в городе Беслане», — уточняется в публикации.

Вардашева была ведущей солисткой Ленинградского театра. Свои соболезнования выразили директор «Мюзик-Холла», а также художественный руководитель Фабио Мастранджело.

«Неординарные музыкальные программы Ольги Олеговны стали неотъемлемой частью культурной жизни нашего города. Наибольшего признания Ольга Вардашева добилась в качестве ведущей солистки Ленинградского «Мюзик-Холла», — признались культурные деятели.

По словам коллег, она входила в число редких артистов, которые адресуют свое творчество напрямую сердцам аудитории. Они также добавили, что сценические работы Вардашевой навсегда останутся в памяти ее почитателей.

Своими воспоминаниями о покойной звезде также поделился режиссер Лев Рахлин. Он назвал ее символом Петербургского театра. По его словам, она была принята за «номер один» еще в 19 лет на прослушивании.

«И с номером один прожила яркую, такую же, как театр „Мюзик-Холл“, полувековую жизнь. Я с ней дружил все эти годы, и сегодня на сердце боль и тоска, потому что с ней ушла эпоха основателей», — поделился он переживаниями.

Советская и российская актриса родилась в Беслане в 1946 году. За свою насыщенную жизнь она была певицей «Ленконцерта», выступала в джазовом оркестре и «Мьюзик-Холле». Она осталась на пленках кинолент таких фильмов как «Сентиментальный роман», «Небесные ласточки», «Шляпа», «Семь счастливых нот».

В сообщении театра отмечается, что последние годы Вардашева жила в Республике Северная Осетия-Алания.

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