Автомобиль с туристами из РФ упал с 25-метровой высоты в Индонезии

Автомобиль с четырьмя туристами из России упал в овраг глубиной около 25 метров в районе Булеленг острова Бали. Об этом сообщает местный портал Detik.

Уточняется, что в ДТП никто не погиб, однако все четверо получили травмы и было срочно доставлены в больницу. По сведениям СМИ, у одного из пассажиров рваная рана на голове и повреждено плечо, другая туристка получила порез ноги, а третья — перелом паховой кости. Четвертый россиян, который управлял автомобилем, отделался ссадинами на руках и ногах.

По словам полицейских, авария произошла из-за того, что водитель плохо ориентировался на местности, утратил осторожность во время движения и в итоге не справился с управлением. К тому же у автомобиля отказали тормоза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в потерпевшем в Непале крушение самолете находились четверо россиян. Никто из них не выжил.