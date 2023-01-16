Киев перебросил часть войск с запорожского направления к Артемовску и Соледару

Киев решили усилить присутствие националистов на восточном направлении, переместив часть войск с Запорожья.

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Киевский режим принял решение перебросить часть военных сил в район Соледара и Артемовска. Об этом завил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По информации РИА Новости, украинские власти отвели бойцов с запорожского направления. Сейчас там остались некоторые части элитных подразделений ВСУ, нацгвардии, территориальной обороны и иностранные наемники.

При этом, по словам Рогова, ситуация на линии соприкосновения в Запорожье остается тяжелой из-за угрозы украинского наступления. Местные власти не исключают, что для проведения атаки националисты могут использовать Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, а также Мелитополь и Бердянск. Однако сейчас часть украинских войск оказались в районе Артемовска и Соледара, который уже освобожден российскими военными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как союзники Киева продолжают накачивать ВСУ оружием и техникой. О поставке бронетранспортеров, танков и ракет уже объявило Министерство обороны Великобритании.