Самый худший день: мир пережил «blue monday»

Мир сегодня пережил самый депрессивный день года. Такой термин придумали в Британии, чтобы обозначить каждый третий понедельник января. Дело в том, что в это время праздники уже позади, все деньги на них и отпуска потрачены, а погода на улице, пожалуй, самая неприятная в году — минимум солнца и максимум осадков. Мы спросили у психолога, все ли так и как не поддаваться грусти в такое время.

«Обычное явление в психологии, что после какого-то большого и такого радостного душевного подъема у большинства людей наступает определенный спад, если вы поймали себя на этом, что мне грустно, мне тяжело, все кажется в мрачном свете, просто примите это, согласитесь, да у меня такой период, это эмоциональная усталость, она пройдет через 2-3 дня», — рассказал психолог Алексей Рощин.

Но даже в такой грустный день мы нашли повод для радости. В российском МИДе заявили, что готовятся расширить список стран, куда нашим согражданам не нужна будет виза. Все они находятся далеко, но красотой своих пляжей соблазнят кого угодно. Это Мексика, Малайзия и многие государства Карибского бассейна, такие как Багамы, Барбадос, Гаити, Тринидад и Тобаго, а также Сент-Люсия. Хотите на Ближний Восток? Пожалуйста! Возможно в этом же списке скоро окажутся Бахрейн, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия.