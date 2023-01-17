Мечтать не вредно, вредно — не мечтать: китайский совет дня на вторник, 17 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 121

Время заняться рутиной и не намечать серьезных дел.

Мечтать не вредно, вредно — не мечтать: китайский совет дня на вторник, 17 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 10 января?

Во вторник надо заниматься рутиной и не планировать больших дел. Энергии дня не настолько сильны, чтобы помогать вам в их осуществлении. Лучшее их применение — планирование. Тут будет где разгуляться.

Совет дня: обязательно устройте во вторник сеанс «мечтаний о большом и прекрасном». Можно совместить с посещением культурных учреждений — сходить в театр, на концерт, на выставку. Возвыситься над бытом, одним словом.

Предостережение дня: не стоит во вторник устраивать переезд или начало строительства. Если есть хоть малейшая возможность перенести эти дела — обязательно перенесите на другую дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
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0.72 73.83
0.72
Мечтать не вредно, вредно — не мечтать: китайский совет дня на вторник, 1...

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