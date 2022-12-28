Русские хакеры взломали сети тюрем США и получили данные всех заключенных

Кроме того, программистам удалось заполучить все переписки и телефонные разговоры тюремных служащих.

Российская хакерская группировка Killnet смогла взломать крупного американского поставщика, благодаря которому тюрьмы США получали программное обеспечение. Об этом порталу Газета.ру рассказал представитель хакеров.

По его словам, данные всех тюремных заключенных находятся в доступе хакеров Killnet. Также удалось заполучить все переписки и телефонные разговоры тюремных служащих.

«Этим взломом мы хотим показать, насколько жалкая система безопасности Америки. Мы потенциально можем привести все пенитенциарные учреждения Штатов к бунтам», — цитирует одного из программистов.

Также в Killnet рассказали, что получили доступ к системам мониторинга и отслеживания заключенных.

Российские программисты продолжают взламывать данные украинских разведчиков, будущих сотрудников украинских спецслужб и обычных интернет-активистов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему на Западе боятся русских хакеров.