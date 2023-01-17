Контрольная миссия МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине

Международное агентство по атомной энергии решило расширить присутствие на Украине. И делегировать своих экспертов на все атомные электростанции страны. Первой в этом списке стала Южно-Украинская АЭС.

«Это одна часть из нескольких миссий которые мы начинаем сегодня. Здесь в Южной Украине, на следующей неделе мы посетим Ровно и так же Чернобыль», — рассказал Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ.

Таким образом, миссия МАГАТЭ будет работать на украинских атомных станциях на постоянной основе. А своей главной задачей Агентство видит предотвращение ядерных инцидентов.

Ранее 5-tv.ru, что в МАГАТЭ испугались ядерной аварии на Украине.