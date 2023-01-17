Известный бард, продюсер и юморист, раскритиковавший действия России, задолжал налоговой крупную сумму, но что-то заставило его одуматься.

Еще в конце 2022 года Семен Слепаков оказался в списке должников. Он недоплатил налоговой 19 миллионов рублей. Несмотря на то, что бард проживает в Израиле, он все-таки решил погасить долг, пишет KP.RU.

По информации издания, уроженец Пятигорска не донес до налоговой больше 15 миллионов рублей в качестве налога на доходы физлиц. Также набежало 3,6 миллиона рублей в виде пени. Из-за такого «багажа» на Слепакова, которого и так захейтили за антироссийскую позицию, обрушилась очередная волна критики.

Однако в начале 2023 года стало известно, что бард все-таки погасил 19-миллионный долг. По мнению адвоката Андрея Алешкина, это свидетельствует о том, что Семен Слепаков пока не готов окончательно разрывать все связи с Россией и, возможно, планирует вернуться.

«Не исключено, что именно мысли о возвращении сподвигли его погасить задолженность. Иначе зачем платить налоги, если ты навсегда уехал в другую страну? Либо же артист боится потерять недвижимость, которая из-за долгов может быть арестована и продана по заниженной цене. В любом случае, я думаю, он уверенно смотрит в сторону России и не собирается с ней прощаться», — пояснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Семен Слепаков бежал в Израиль вместе со всей своей семьей и практически сразу же оскорбил россиян в новой песне.