Погребняк осудила поведение Слепакова: «Трусливо подсматривает и песенки поет»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 250

Семен Слепаков написал песню про Россию и разозлил Погребняк

Погребняк осудила поведение Слепакова: «Трусливо подсматривает и песенки поет»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Слепаков оскорбил россиян в своей новой песне.

Весной 2022 года комик Семен Слепаков перебрался в Израиль. Сначала он уверял поклонников, что отправился туда с гастролями, однако вскоре артисту пришлось признаться, что он покинул Россию не ради выступлений. Оказалось, что Земля Обетованная стала для него постоянным местом жительства.

Из Израиля, куда Слепаков перевез всю семью, включая 92-летнюю бабушку, он поделился с поклонниками новой песней. Ее текст максимально удивил фанатов, ведь он катком проехался по людям, благодаря которым зарабатывал в России немалые деньги.

Комик назвал соотечественников безвольными людьми со слабым характером. Среди строк встречается слово «терпилы» и в этот раз сложно воспринимать это как шутку. Вот и продюсера Марию Погребняк такое поведение Слепакова смутило, и она не стала молчать об этом в своем Telegram-канале.

«Странно как, Семен Слепаков удрал в Израиль по собственной воле, однако в сторону России посматривает», — оставила Погребняк саркастичный комментарий.

По мнению продюсера, Слепаков специально провоцирует волнения в обществе, чтобы воплотить свои коварные планы. Погребняк отметила, что сам комик своими действиями демонстрирует настоящий страх и слабость.

«Уехавшие хотят воплотить свои мечты за счет других, подначивая и стравливая всех, а сами из-за угла трусливо подсматривают и песенки поют, находясь за тысячи километров», — поделилась бизнес-леди.

Ранее 5-tv.ru писал, что сбежавший из России Слепаков напугал подписчиков своим внешним видом.

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