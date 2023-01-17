Беспилотник для запуска сверхлегких ракет придумали разработали в России

Прототип беспилотного аппарата для запуска сверхлегких исследовательских ракет придумали в России. Проект разработали инженеры Московского государственного университета имени Баумана.

Как рассказывают «Известия», миниатюрные датчики, установленные на ракетах, позволят оперативно проводить фото- и видеосъемку поверхности Земли, а также изучать состав атмосферы.

Устройство стартует с помощью катапульты и при разгоне в воздухе запускает бортовой ракетный ускоритель. После — возвращается к месту старта и приземляется с помощью парашюта. При этом можно обойтись без специальных площадок и полигонов, а это удешевит процедуру пуска.

«Ракета, в зависимости от ее бортовой „начинки“, может выполнять фактически весь спектр задач низколетящих спутников на малом отрезке времени, будь то сбор информации о состоянии атмосферы или съемка с высокой точностью для различного рода целей», — прокомментировала докторант ФГБНУ «Экспертно-аналитический центр» Мария Баркова.

Сам аппарат, по данным специалистов, весит полтора килограмма и способно поднимать ввысь до 100 граммов полезной нагрузки. В качестве нее могут использоваться не только ракеты, но и радиозонды и малые космические аппараты, в зависимости от целевой высоты выведения, уточнила Баркова.

Уникальность изобретения и в том, что оно не нуждается в сложном бортовом комплексе управления, так как само задает скорость и траекторию. Таким образом, его использование обойдется дешевле по сравнению с аналогами.

В МГТУ уточнили, что сейчас специалисты работают над созданием прототипа беспилотника для отработки аэродинамики и конструктивных решений самолета носителя, а также динамики воздушного пространства ракеты, аппарат поднимется в воздух весной 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургские ученые создали сани для спортсмена Романа Репилова.