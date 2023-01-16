Петербургские ученые создали сани для спортсмена Романа Репилова

Петербургские ученые занялись помощью спорту высоких достижений. Инженеры политехнического университета разработали новые суперсани для трехкратного чемпиона мира Романа Репилова. А потом конструкцию оперативно собрали — сразу на трех предприятиях «Ростеха».



Как говорят сами специалисты, сани строили как самолет. Ведь они испытывают перегрузки сопоставимые с теми, что проходит сверхзвуковой истребитель. Что в итоге получилось — увидел наш корреспондент Максим Облендер.

С нуля до 140 километров в час за считанные секунды. Есть только желоб, спортсмен и сани. Ну и космические перегрузки на поворотах.

Трехкратный чемпион мира Роман Репилов заказал ученым сани. Круче, чем у конкурентов — немцам, например, спортивные снаряды взялся делать концерн BMW. Российская наука включилась в гонку.

Для создания новых саней использовали технологию цифрового двойника. Сначала отсканировали спортсмена, затем его предыдущий снаряд и сделали их точные 3D копии. А дальше работать начал суперкомпьютер, моделируя скорость, изгибы трассы и просчитывая, какая часть саней требует улучшения, чтобы они мчались еще быстрее.

Специалисты петербургского политеха показывают проблемные места боевых саней Романа, те, что съедали заветные доли секунд на трассе. 27 параметров, которые можно было подкорректировать. Тут вытянуть, тут сгладить. На самое долгое вычисление у суперкомпьютера ушло почти три недели!

«Финальный результат: было 0,23 коэффициент аэродинамического сопротивления. Стало, 0,20. Всего лишь три сотых, но это снижение на 13 процентов — это вообще говоря, очень много», — рассказал Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СПбПУ.

Коэффициент сопротивления ноль два — близкая к идеалу величина. Столько же, например, у болидов формулы один или у самолетов-истребителей. Неудивительно, ведь делал сани «Ростех» — предприятие, чья специализация полимеры и композиты как раз для авиакосмической отрасли. Полозья из стали Гадфильда — из такой делают гусеницы для танков — износоустойчивость невероятная. А кронштейны из сплава повышенной прочности.

«Основной сложностью при изготовлении обтекателя является выполнение переходов в зонах скруглений и поднутрений. Это довольно-таки сложный и трудоемкий процесс, который мы реализовывали с помощью автоматизированных средств управления», — рассказал Александр Богданов, заместитель директора направления «композит» ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина»

Вес и устройство саней подходят под все придирчивые регламенты соревнований. Роман Репилов говорит, сани «как вторая кожа» — они его продолжение. Сейчас техники копаются в настройках, подкручивают кронштейны, полозья, разгоняться можно еще быстрее.

«Они сделаны по мне, по моему телу. Как костюм. Здесь каждый сантиметр предназначен для меня. Когда общая форма — это одно, а когда под тебя совсем другое», — рассказал Роман Репилов, трехкратный чемпион мира по санному спорту.

Пока это даже не лимитированная версия, это по-настоящему штучный товар. Цену скрывают, но цифра семизначная. Специалисты готовы скроить сани для всей российской сборной, если это будет необходимо. А пока первое золото в копилке Романа на новых санях уже есть. На всероссийских соревнованиях.