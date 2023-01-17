Дмитрий Песков ответил на вопрос об отставке Алексея Арестовича на Украине

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Дмитрий Песков отказался комментировать отставку Алексея Арестовича

Дмитрий Песков ответил на вопрос об отставке Алексея Арестовича на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Скандально известный советник Владимира Зеленского решил покинуть свой пост из-за «принципиальной ошибки». Как эту новость встретили в Кремле?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об отставке советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Комментарий он дал во время традиционного брифинга.

«Давайте мы не будем комментировать служебные назначения, увольнения и отставки на Украине. Давайте заниматься нашими делами», — сказал представитель Кремля.

Алексей Арестович объявил об отставке 17 января в соцсетях. Он написал заявление об уходе с должности из-за допущенной им якобы «принципиальной ошибки».

Тремя днями ранее советник офиса президента Украины сказал, что часть дома в Днепропетровске обрушилась из-за падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты. То есть он фактически признал, что трагедия произошла по вине ВСУ.

После этого на Украине разразился мощный скандал. В Раде даже начали собирать подписи за отставку Алексея Арестовича. Он не стал дожидаться результатов кампании, покинув свой пост самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru подробнее писал, как Алексей Арестович объяснил свое решение об отставке. С одной стороны, комментарий содержал многозначительный намек, а с другой — хвастовство.

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